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«Зенит» предложил € 28 млн за полузащитника сборной Бразилии — источник

«Зенит» предложил € 28 млн за полузащитника сборной Бразилии — источник
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«Зенит» сделал предложение в размере € 28 млн за опорного полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона, сообщает журналист Джули Мигель Нето на личной странице в своей социальной сети X.

Отмечается, что один из агентов игрока и другие представители штаба полузащитника подтвердили интерес и предложение за футболиста. Предложение оценивается как отличное, и уход полузащитника не исключается.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется бразильским защитником «Фламенго» Уэсли. Сине-бело-голубые получили отказ по предложению в € 30 млн и готовы увеличить его до € 38 млн.

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