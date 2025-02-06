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Результаты матчей Кубка Италии 5 февраля

Результаты матчей Кубка Италии 5 февраля
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5 февраля прошёл один матч Кубка Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

«Милан» — «Рома» — 3:1.

В составе «Милана» дубль оформил Тэмми Абрахам и ещё один гол в свой актив записал Жоау Феликс. Единственный гол за «Рому» забил Артём Довбик.

Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 1
Рома
Рим
1:0 Абрахам – 17'     2:0 Абрахам – 43'     2:1 Довбик – 55'     3:1 Феликс – 70'    

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.

Рекордсменом по числу побед в Кубке Италии является «Ювентус», который выигрывал трофей 15 раз. Следом идут «Рома» и «Интер», на счету которых по 9 побед в рамках турнира.

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