Результаты матчей Кубка Италии 5 февраля

5 февраля прошёл один матч Кубка Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

«Милан» — «Рома» — 3:1.

В составе «Милана» дубль оформил Тэмми Абрахам и ещё один гол в свой актив записал Жоау Феликс. Единственный гол за «Рому» забил Артём Довбик.

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», обыгравший в прошлогоднем финале «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил сербский форвард Душан Влахович.

Рекордсменом по числу побед в Кубке Италии является «Ювентус», который выигрывал трофей 15 раз. Следом идут «Рома» и «Интер», на счету которых по 9 побед в рамках турнира.

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