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Иван Игнатьев стал игроком клуба из чемпионата Алжира

Иван Игнатьев стал игроком клуба из чемпионата Алжира
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25-летний нападающий Иван Игнатьев, являющийся воспитанником академии «Краснодара», перешёл в алжирский футбольный клуб «Кабилия». Об этом сообщает пресс-служба африканского клуба.

Сумма сделки на данный момент не раскрывается. Предыдущим клубом российского форварда является армянский «Урарту», за который футболист выступал с лета 2024 года. Всего в составе «Урарту» Игнатьев забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 19 матчах, всё ещё являясь лучшим бомбардиром чемпионата Армении сезона-2024/2025.

Напомним, в армянский «Урарту» Игнатьев перешёл из сербского «Железничара» на правах свободного агента. Кроме того, в своей карьере Игнатьев также выступал за «Сочи», «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 700 тыс. Всего в профессиональной карьере на счету Игнатьева 170 матчей (без учёта выступлений за вторую команду «Краснодара»), в которых он забил 41 гол и отдал 18 результативных передач.

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