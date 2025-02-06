Алексей Миранчук рассказал о целях «Атланты» на сезон-2025 в МЛС

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался об ожиданиях и целях команды в сезоне-2025 в МЛС под руководством нового тренера. Напомним, в декабре 2024 года команду возглавил норвежский специалист Ронни Дейла.

— У вас в этом сезоне новый главный тренер. Какие у вас ожидания? Какие цели у команды?

— Теперь я начинаю сезон с самого начала. Главная цель — пройти дальше, чем в прошлом году, и сделать больше, чем в прошлом году. Всё начинается с каждого шага и каждой игры.

— А в чём ключ к достижению этой цели? Это просто вопрос поиска стабильности?

— Всё дело в стабильности. Мы не можем сопротивляться обстоятельствам, нам просто нужно показывать своё качество. Так что да, стабильность — это ключевой момент, — приводит слова Миранчука Goal.

В минувшем сезоне-2024 «Атланты Юнайтед» дошла до 1/4 финала плей-офф МЛС, по ходу турнира сенсационно пройдя лидера регулярного чемпионата «Интер Майами» в трёхматчевом противостоянии 1/8 финала турнира.

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