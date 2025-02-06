Тимощук прокомментировал победу «Зенита» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о минувшем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2 (4:1 пен.)).
«Вчера мы провели хороший матч в рамках очень хорошего турнира. Все двигаются в правильном направлении с хорошим настроением. Все за исключением Славы Караваева, который получил серьезное повреждение…
Мы варьировали состав в зависимости от состояния игроков — кто-то сыграл 45 минут, кто-то 60, а кто-то чуть меньше. Стараемся тем футболистам, которые недоработали или пропустили часть времени из-за повреждений, дать чуть больше игрового времени...» — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».
Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».
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