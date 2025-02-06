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Стали известны требования «Реала» в отношении жалобы на судейство матча с «Эспаньолом»

Стали известны требования «Реала» в отношении жалобы на судейство матча с «Эспаньолом»
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Мадридским «Реал» требует предоставить запись переговоров между главным судьёй Алехандро Муньис Руисом и видеоассистентом, работавшим на VAR Иглесиасом Вильянуэвой по поводу грубого подката сзади против французского форварда «сливочных» Килиана Мбаппе в исполнении защитника «Эспаньола» Карлоса Ромеро в очном матче 22-го тура Ла Лиги, завершившимся победой «попугаев» — 1:0. Об этом сообщает AS.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'    

По информации источника, на данный момент аудиозапись не была опубликована, хотя обычно судейский комитет всегда размещает фрагменты, касающиеся вмешательства VAR. Отмечается, что если «Реал» не получит запрашиваемую запись, он может обратиться в административный суд с жалобой. Соответствующий иск находится в стадии подготовки, и не исключено, что дело примет уголовный характер.

Кроме того, мадридцы установили дедлайн для федерации футбола и судейского комитета — до пятницы. Если их требования не будут выполнены, документы точно будут направлены в суд.

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