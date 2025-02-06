Стали известны требования «Реала» в отношении жалобы на судейство матча с «Эспаньолом»

Мадридским «Реал» требует предоставить запись переговоров между главным судьёй Алехандро Муньис Руисом и видеоассистентом, работавшим на VAR Иглесиасом Вильянуэвой по поводу грубого подката сзади против французского форварда «сливочных» Килиана Мбаппе в исполнении защитника «Эспаньола» Карлоса Ромеро в очном матче 22-го тура Ла Лиги, завершившимся победой «попугаев» — 1:0. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на данный момент аудиозапись не была опубликована, хотя обычно судейский комитет всегда размещает фрагменты, касающиеся вмешательства VAR. Отмечается, что если «Реал» не получит запрашиваемую запись, он может обратиться в административный суд с жалобой. Соответствующий иск находится в стадии подготовки, и не исключено, что дело примет уголовный характер.

Кроме того, мадридцы установили дедлайн для федерации футбола и судейского комитета — до пятницы. Если их требования не будут выполнены, документы точно будут направлены в суд.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: