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Защитник «Манчестер Юнайтед» дал возможное объяснение уходам Рашфорда и Антони зимой

Защитник «Манчестер Юнайтед» дал возможное объяснение уходам Рашфорда и Антони зимой
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и молодёжной сборной Франции Лени Йоро рассказал о методах работы нового главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима в контексте зимних трансферов «на выход» — Маркуса Рашфорда и Антони.

«У нас много тренировок, и для него [Рубена Аморима] они действительно значимы, потому что ты играешь так, как тренируешься. Самое главное — хорошо работать на тренировках. Если ты не прилагаешь усилий, если ленишься на тренировке, ему это не понравится — он тебя «разорвёт»! Это нормально. Он действительно строг в этом вопросе, поскольку для того, чтобы выигрывать матчи и трофеи, нужно быть дисциплинированным вне поля. Ты должен быть пунктуальным», — приводит слова Йоро Goal.

В конце зимнего трансферного окна форвард Маркус Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. Кроме того, бразильский вингер Антони отправился в аренду «Бетис» в январе.

Ранее Рубен Аморим заявлял, что делает выводы о составе, исходя из самоотдачи игроков на тренировках.

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