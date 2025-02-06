Криштиану Роналду поделился семейным фото с празднования своего дня рождения

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил фотографию с празднования своего дня рождения. В среду, 5 февраля, игроку исполнилось 40 лет.

«Спасибо вам всем за замечательные поздравления с днем рождения! Мы отлично провели день с семьёй и друзьями, лучшего и желать нельзя», — подписал португалец фото, которое выложил в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Соцсети Криштиану Роналду

Напомним, в текущем сезоне португальский футболист принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с саудовским клубом рассчитано до конца июня 2025 года.