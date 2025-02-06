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Тренер «Барселоны» Флик сделал выбор между Щенсным и Пеньей

Тренер «Барселоны» Флик сделал выбор между Щенсным и Пеньей
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, почему считает Войцеха Щенсного первым вратарём команды.

« Щенсны – это номер один для нас. Я понимаю, что вы сравниваете двух голкиперов. Иньяки Пенья – замечательный вратарь, но мы остановили свой выбор на Щенсном из-за его уникальности и стиля игры. У него всё получается. Оба вратаря являются отличными футболистами, как и наши молодые таланты. Решение принято, и мы должны его придерживаться. Мы всегда действуем в интересах команды, и именно таким образом я намерен поступать», — приводит слова Флика ESPN со ссылкой на пресс-конференцию.

Напомним, Щенсны пополнил состав каталонской команды в октябре 2024 года. Действующее соглашение поляка с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

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