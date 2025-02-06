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Хавбек «Ньюкасла» считает форварда Исака лучшим игроком в мире после встреч с «Арсеналом»

Хавбек «Ньюкасла» считает форварда Исака лучшим игроком в мире после встреч с «Арсеналом»
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Бразильский полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс высказался об игре нападающего «сорок» Александера Исака после выхода команды в финал Кубка лиги. Напомним, «Ньюкасл» обыграл лондонский «Арсенал» в обоих матчах с общим счётом 4:0.

«Для меня он лучший нападающий в мире. Никто не играет лучше него. Нам повезло, что он у нас есть, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе. Было бы мечтой поднять трофей и вписать своё имя в историю клуба. Это было бы потрясающе сделать в мой первый сезон в качестве капитана», — приводит слова Гимарайнса ESPN.

Отметим, в первой встрече «Ньюкасла» и «Арсенала» шведский футболист забил первый гол.

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