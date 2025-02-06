Спортивный директор «Наполи» рассказал подробности о трансфере Кварацхелии в «ПСЖ»

Спортивный директор итальянского «Наполи» Джованни Манна высказался о трансфере грузинского вингера команды Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» этой зимой.

«Кварацхелия? Мы пытались исправить сложную ситуацию. Мы благодарим Кварацхелию за то, что он сделал за эти годы. «Наполи» работал над тем, чтобы попытаться заменить его, но сильным футболистам в январе трудно сдвинуться с места, и некоторые не соответствовали параметрам, которые есть и будут у нас, особенно это касается заработной платы.

Кварацхелия вёл переговоры с «ПСЖ» с мая прошлого года. Мы пытались оставить его в команде, но не смогли. И это было не только по нашей воле. То, что он разговаривал с другими клубами, это нормально, это часть рынка. Когда человек хочет уйти, его трудно убедить остаться. Вы можете попробовать, но если что-то не так, почему мы должны держать игрока, который не хочет оставаться? Кто бы ни был здесь, он остаётся, потому что хочет. Я не люблю принуждать людей», — приводит слова Манны Sky Sports.

Напомним, Кварацхелия выступал в «Наполи» с июля 2022 года. 17 января текущего года игрок перешёл в «ПСЖ».