Владислав Радимов прокомментировал волевую победу «Байера» над «Кёльном» в Кубке Германии

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче 1/4 финала Кубка Германии «Байер» — «Кёльн» (3:2 д.в.), в котором «аспириновые» одержали победу в дополнительное время, уступая по ходу игры 0:2 и сравняв счёт в добавленные минуты.

«Кёльн» выглядел очень здорово. Практически не дал ничего создать в первом тайме. Это кубковая история — они часто непредсказуемы. «Байер» спас Шик, забив на последней минуте», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Города Леверкузен и Кёльн расположены по соседству в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, матчи между «Байером» и «Кёльном» исторически носят статус дерби.

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