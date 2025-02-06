Владислав Радимов прокомментировал волевую победу «Байера» над «Кёльном» в Кубке Германии
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче 1/4 финала Кубка Германии «Байер» — «Кёльн» (3:2 д.в.), в котором «аспириновые» одержали победу в дополнительное время, уступая по ходу игры 0:2 и сравняв счёт в добавленные минуты.
Кубок Германии . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 22:45 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 2
ДВ
Кёльн
Кёльн
0:1 Даунс – 45+10' 0:2 Майна – 54' 1:2 Шик – 61' 2:2 Шик – 90+6' 3:2 Бонифасе – 98'
«Кёльн» выглядел очень здорово. Практически не дал ничего создать в первом тайме. Это кубковая история — они часто непредсказуемы. «Байер» спас Шик, забив на последней минуте», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Города Леверкузен и Кёльн расположены по соседству в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, матчи между «Байером» и «Кёльном» исторически носят статус дерби.
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