Неймар вновь вышел на поле в составе «Сантоса» спустя 12 лет

Недавно вернувшийся в «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля» нападающий Неймар вышел на замену за бразильскую команду во втором тайме матча Campeonato Paulista с «Ботафого». Игра завершилась со счётом 1:1.

Футболист вернулся в родной клуб спустя 12 лет. За это время бразилец успел сыграть в «Барселоне» с 2014 по 2017 годы, затем отправился в «ПСЖ», став самым дорогим трансфером в истории футбола (€ 222 млн), а в 2023 нападающий пополнил состав «Аль-Хиляля».

Напомним, нападающий перешёл в «Сантос» в это зимнее трансферное окно. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона.