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Алексей Миранчук рассказал о положительных аспектах жизни в США и игре за «Атланту»

Алексей Миранчук рассказал о положительных аспектах жизни в США и игре за «Атланту»
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук поделился мнением о жизни в американской Атланте, болельщиках «пятиполосных» и стадионе команды — «Мерседес-Бенц Стэдиум».

— Как «Атланта» приняла вас?
— С первого дня я почувствовал действительно тёплый приём. Что касается города, мне он очень нравится. Здесь так зелено, так естественно. Стадион говорит сам за себя. Это один из лучших стадионов, один из самых больших. Независимо от игры всегда собирается 35-40 тысяч зрителей. Они всегда приходят поддержать тебя.

— Вы также говорили, что вам нравится музыка в Атланте?
— Это хороший город для музыки. Мне нравятся Gunna, Da Baby, Young Thug и Future, — приводит слова Миранчука Goal.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука летом 2024 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 14 матчах за «пятиполосных» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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