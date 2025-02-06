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Аршавин назвал главную проблему «Реала» в нынешнем сезоне

Аршавин назвал главную проблему «Реала» в нынешнем сезоне
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал проблемы мадридского «Реала» в текущем сезоне, отметив, что у «сливочных» нет хороших защитников.

«У «Реала» нет защитников — и уже давно. Просто к ним теперь и Рюдигер добавился. Вот эти поражения от «Барселоны» из-за того, что они просто без обороны играют. В Суперкубке вообще два защитника было. Мимо Тчуамени Ямаль ходил, как мы мимо охраны в офисе. Справа Васкес, у которого рост метр двадцать, его перепрыгивали, даже не отталкиваясь. Проблемы в обороне «Реала» очевидные — их не победить. Удивительно, что Алабы сегодня не было. Наверное, его берегут для более серьёзных игр», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в четвертьфинале Кубка Испании мадридская команда одолела «Леганес» со счётом 3:2, забив гол в добавленное время.

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