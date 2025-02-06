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Роналду ответил на вопрос о критике в адрес выдающихся личностей

Роналду ответил на вопрос о критике в адрес выдающихся личностей
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40-летний португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о критике людей в адрес известных личностей.

«Критика является частью футбола, и это хорошо, иначе не будет роста и развития. В жизни нет ни одного гения — и не утверждаю, что я таковым являюсь — или выдающейся личности, у которой не было бы критики», — приводит слова Роналду O Jogo.

Напомним, всего в текущем сезоне португальский футболист принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с саудовской командой рассчитано до конца сезона.

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