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Аршавин рассказал, какого игрока из основы «Спартака» может вытеснить Илич

Аршавин рассказал, какого игрока из основы «Спартака» может вытеснить Илич
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об изменениях в составе московского «Спартака» в случае возможного перехода полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Скорее всего, он Мартинса должен заменить. Но и Мартинс достаточно хорошо выглядел в осенней части. Не думаю, что его просто так поменяют, так как Илич дороже стоит. Понятно, что, покупая такого футболиста, клуб рассчитывает, что он будет играть в основном составе», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки может составить € 20-25 млн, однако красно-белые пытаются снизить ценник игрока в переговорах. В текущем сезоне Илич сыграл за «Торино» в 13 матчах во всех турнирах. За это время серб отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.

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