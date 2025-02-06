Защитник «Локомотива» оценил перспективы 19-летнего Алексея Батракова

Центральный защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес высказался о карьерных перспективах 19-летнего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Если у Батракова всё удачно сложится, он сможет играть в любом чемпионате, я в этом нисколько не сомневаюсь. Но он находится только в самом начале своего пути, поэтому ему нельзя почивать на лаврах, нужно продолжать работать и пахать со всей своей скромностью и ответственностью. Только так он может добиться больших успехов и высот», — сказал Монтес в эфире телеканала «Матч Премьер».

Воспитанник клубной академии «Локомотива» полузащитник Алексей Батраков в текущем сезоне провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и выполнил восемь результативных передач. При этом 19-летний хавбек является вторым бомбардиром текущего сезона РПЛ (10 голов), делит третье и четвёртое места в рейтинге ассистентов (шесть голевых передач) и занимает вторую строчку рейтинга по системе «гол+пас» — 16 очков (10+6).

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