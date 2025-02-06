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Экс-игрок «Барселоны» Депай получил условный срок за вождение в нетрезвом виде

Экс-игрок «Барселоны» Депай получил условный срок за вождение в нетрезвом виде
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Нидерландский вингер «Коринтианса» Мемфис Депай, известный по своим выступлениям за «Лион», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», получил условный срок за вождение в нетрезвом виде, также футболиста оштрафовали на € 9 тыс. Об этом сообщает известное французское онлайн-издание RMC Sport.

Мемфис был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения в Монако 6 августа 2024 года. Тогда футболист находился в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико». При проверке у игрока зафиксировали уровень алкоголя 1,01 мг на литр выдыхаемого воздуха, что эквивалентно более двум граммам алкоголя на литр крови.

Депай — воспитанник ПСВ. Профессиональную карьеру 30-летний нападающий начал в 2011-м. В составе ПСВ он стал чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны. В 2015-м Депай перебрался в «Манчестер Юнайтед», однако закрепиться в манкунианском клубе и стать игроком основного состава «красных дьяволов» ему не удалось. С 2021 по 2023 год Мемфис выступал за «Барселону». С сине-гранатовыми Депай стал чемпионом Испании.

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