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Маврин: фантастика, что человек в 35 лет приехал в команду РПЛ и ему дали 15 минут

Маврин: фантастика, что человек в 35 лет приехал в команду РПЛ и ему дали 15 минут
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Полузащитник Василий Маврин, находящийся на просмотре в «Пари Нижний Новгород», высказался об участии в контрольном матче команды на сборах. В субботу, 1 февраля, Маврин вышел на поле в игре с воронежским «Факелом» на 105-й минуте. Матч прошёл в формате из трёх таймов: два — по 45 минут, один — 30 минут. Итоговый результат — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
01 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж, Россия
0:1 Ломовицкий – 43'     1:1 Магкеев – 64'    
Удаления: нет / Якимов – 119'

«Это фантастика, что человек в 35 лет приехал на сбор в команду РПЛ и ему дали 15 минут побегать в товарищеском матче. Спасибо Гончаренко, что выделил это время.

Мне этого времени, конечно, не хватило. Я на дистанции хорош: придержать мяч, отдать длинный пас. А здесь немного другие были задачи и временной тайминг. Пришлось форсировать некоторые моменты и сыграть на непривычной позиции. Но страшного в этом нет: мне опыта хватает, чтобы адаптироваться под любую позицию. Вопрос в том, кто и что хотел увидеть. Я те моменты, которые просил тренер на установке, старался выполнять», — приводит слова Маврина «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда заработала 16 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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