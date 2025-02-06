Маврин: фантастика, что человек в 35 лет приехал в команду РПЛ и ему дали 15 минут

Полузащитник Василий Маврин, находящийся на просмотре в «Пари Нижний Новгород», высказался об участии в контрольном матче команды на сборах. В субботу, 1 февраля, Маврин вышел на поле в игре с воронежским «Факелом» на 105-й минуте. Матч прошёл в формате из трёх таймов: два — по 45 минут, один — 30 минут. Итоговый результат — 1:1.

«Это фантастика, что человек в 35 лет приехал на сбор в команду РПЛ и ему дали 15 минут побегать в товарищеском матче. Спасибо Гончаренко, что выделил это время.

Мне этого времени, конечно, не хватило. Я на дистанции хорош: придержать мяч, отдать длинный пас. А здесь немного другие были задачи и временной тайминг. Пришлось форсировать некоторые моменты и сыграть на непривычной позиции. Но страшного в этом нет: мне опыта хватает, чтобы адаптироваться под любую позицию. Вопрос в том, кто и что хотел увидеть. Я те моменты, которые просил тренер на установке, старался выполнять», — приводит слова Маврина «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда заработала 16 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков.