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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: во сколько начнётся матч 1/2 финала Кубка лиги, где смотреть

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: во сколько начнётся матч 1/2 финала Кубка лиги, где смотреть
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Сегодня, 6 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. Игра не будет официально транслироваться в России. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
06 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой игре 8 января «Тоттенхэм Хотспур» дома одержал победу с минимальным счётом 1:0. Отличился Лукас Бергвалль. Ранее первым финалистом Кубка английской лиги стал «Ньюкасл Юнайтед», который обыграл «Арсенал» по сумме двух матчей — 4:0.

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