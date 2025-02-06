«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: во сколько начнётся матч 1/2 финала Кубка лиги, где смотреть

Сегодня, 6 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. Игра не будет официально транслироваться в России. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой игре 8 января «Тоттенхэм Хотспур» дома одержал победу с минимальным счётом 1:0. Отличился Лукас Бергвалль. Ранее первым финалистом Кубка английской лиги стал «Ньюкасл Юнайтед», который обыграл «Арсенал» по сумме двух матчей — 4:0.