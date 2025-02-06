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Василий Маврин объяснил идею просмотра в «Пари Нижний Новгород»

Василий Маврин объяснил идею просмотра в «Пари Нижний Новгород»
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Полузащитник Василий Маврин, находящийся на просмотре в «Пари Нижний Новгород», ответил на вопрос, в чём заключалась идея его пребывания на сборе.

«Идея этого сбора? Показать всем, что если у тебя есть мечта какая‑то, то, несмотря на твой возраст, она может исполниться. Главное — двигаться в этом направлении. Шанс будет, и ты можешь им воспользоваться», — приводит слова Маврина «Матч ТВ».

В субботу, 1 февраля, 35-летний Василий Маврин вышел на поле в контрольной игре с воронежским «Факелом» на 105-й минуте. Матч прошёл в формате из трёх таймов: два — по 45 минут, один — 30 минут. Итоговый результат — 1:1.

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