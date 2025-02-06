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Защитник «Локомотива» Монтес оценил результаты железнодорожников в первой части сезона РПЛ

Защитник «Локомотива» Монтес оценил результаты железнодорожников в первой части сезона РПЛ
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Футболист московского «Локомотива» Сесар Монтес оценил результаты команды Михаила Галактионова в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. По словам Монтеса, железнодорожники, занимающие пятое место в турнирной таблице, выступили хорошо.

«Говоря о выступлении команды, и если делать градацию между «плохо», «хорошо» и «отлично», могу сказать, что хорошо. Были спады и неудачные матчи, есть над чем работать», — сказал Монтес в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — «Зенит».

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