Нико Гонсалес определился с игровым номером в «Манчестер Сити»

Новый полузащитник английского «Манчестер Сити» Нико Гонсалес будет выступать за команду под 14-м игровым номером. Об этом сообщил официальный сайт «Манчестер Сити».

Фото: ФК «Манчестер Сити»

«23-летний футболист перешел из «Порту» по контракту сроком на четыре с половиной года и сразу же присоединится к команде Пепа Гвардиолы. Вслед за Абдулкадиром Хусановым, Витором Рейсом и Омаром Мармушем он стал нашим четвёртым подписанием в зимнее трансферное окно.

Наш новый полузащитник решил надеть футболку под 14-м номером, который оставался вакантным с момента ухода Эмерика Лапорта в августе 2023 года. Испанский защитник Лапорт был 14-м номером пять с половиной лет, проведённых на «Этихаде», за которые он сыграл 180 матчей и завоевал 12 трофеев. Ранее его также носили такие люди, как Пол Диков, Эяль Беркович, Хави Гарсия, Уилфрид Бони, Роке Санта Круз и тренер нашей женской команды Гарет Тейлор», — написано в сообщении.