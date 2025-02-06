«В одном ряду с Роналдиньо». Моцарт назвал лучшего игрока, который был в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Моцарт обозначил лучшего бывшего одноклубника в России. Он выделил со знаком плюс экс-хавбека красно-белых Егора Титова. Бразилец заявил, что может поставить россиянина в один ряд с легендарным вингером «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо. Моцарт включил Титова в пятёрку своих лучших партнёров за всю профессиональную карьеру.

— Титов — один из лучших, с кем мне доводилось играть. Техника, понимание игры — у Егора все было на высшем уровне. А я, между прочим, выходил на поле с Роналдиньо, Алексом, Роналдо, играл против Кака, Зидана, Тотти. Титова я бы поставил в топ-5 своих партнеров.

— Ого! В одном ряду с Роналдиньо?

— Да. Титов и правда очень хорош. К тому же мы с ним отлично ладили в центре поля, — приводит слова Моцарта Sport24.

Титов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2008 год. За это время он шесть раз становился чемпионом России и дважды завоёвывал Кубок страны. За красно-белых экс-полузащитник провёл 442 матча и забил 106 голов. После ухода из клуба Егор выступал за «Химки», «Локомотив» из Астаны и тульский «Арсенал». В сборную России вызывался с 1998 по 2007 год.