Неймар обратился к болельщикам после первого матча за «Сантос» после возвращения

Нападающий «Сантоса» Неймар обратился к болельщикам после матча 7-го тура лиги Паулиста с «Ботафого» (1:1). Неймар вышел на поле в начале второго тайма. Это был его первый матч после возвращения в клуб.

«Каким бы плохим ни был результат, сегодня был особенный день. Спасибо всем вам за вашу любовь и поддержку до самого конца. Сейчас, как никогда, нам нужна поддержка наших поклонников… Потому что с вами мы сильнее!

Очень рад и взволнован возвращением, я приложу все усилия, поскольку я должен вывести «Сантос» туда, где он заслуживает быть — на вершину! Давайте, команда, давайте, нация… Вместе мы непобедимы, верьте!» — написал Неймар в социальной сети Х.