Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар обратился к болельщикам после первого матча за «Сантос» после возвращения

Неймар обратился к болельщикам после первого матча за «Сантос» после возвращения
Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар обратился к болельщикам после матча 7-го тура лиги Паулиста с «Ботафого» (1:1). Неймар вышел на поле в начале второго тайма. Это был его первый матч после возвращения в клуб.

«Каким бы плохим ни был результат, сегодня был особенный день. Спасибо всем вам за вашу любовь и поддержку до самого конца. Сейчас, как никогда, нам нужна поддержка наших поклонников… Потому что с вами мы сильнее!

Очень рад и взволнован возвращением, я приложу все усилия, поскольку я должен вывести «Сантос» туда, где он заслуживает быть — на вершину! Давайте, команда, давайте, нация… Вместе мы непобедимы, верьте!» — написал Неймар в социальной сети Х.

Материалы по теме
Неймар вернулся в «Сантос». Сумасшедшая реакция фанатов клуба
Истории
Неймар вернулся в «Сантос». Сумасшедшая реакция фанатов клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android