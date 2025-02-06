Стало известно, когда Солари подпишет контракт со «Спартаком»

Аргентинский универсальный нападающий «Ривер Плейта» Пабло Солари подпишет контракт с московским «Спартаком» в эту пятницу, 7 февраля. Об этом сообщает журналист Себастьян Срур в социальной сети X.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Солари пройдёт медосмотр перед переходом в «Спартак» 4 февраля. В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

«Спартак» после 18 туров Российской Премьер-Лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.