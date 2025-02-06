Нико Гонсалес: «Манчестер Сити» — нетипичная английская команда

Новичок «Манчестер Сити» Нико Гонсалес высказался о переходе в клуб и о стиле английской команды.

«Я проводил свой лучший сезон, и было нелегко прощаться с людьми, которые казались мне семьёй. Но было легко приехать в Манчестер, потому что это прекрасная возможность для меня вырасти, и это лучшее решение, которое я мог принять.

Думаю, в этом сезоне я стал чаще появляться на поле, чтобы забивать и отдавать голевые передачи. Кажется, я также значительно улучшил свою интенсивность, и надеюсь, что это поможет мне в Премьер-лиге. Я вырос в Ла Масии, и с самого детства всегда играл в стиле, который демонстрирует «Манчестер Сити». Кроме того, в Португалии я также пытался улучшить свою игру и темп, что сделало меня более совершенным футболистом. Надеюсь, что болельщики увидят игрока, который умеет не только владеть мячом, но и атаковать.

Очень взволнован, потому что всегда хотел играть в Премьер-лиге. Это мечта — быть здесь. Кроме того, думаю, что «Сити» — нетипичная английская команда, поскольку им нравится много играть с мячом, и мне это нравится. Надеюсь, мне это очень понравится», — приводит слова Гонсалеса официальный сайт «Манчестер Сити».