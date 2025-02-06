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Колыванов: возлагал большие надежды на Шапи Сулейманова, но его рост прекратился

Колыванов: возлагал большие надежды на Шапи Сулейманова, но его рост прекратился
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Колыванов высказался о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«Я возлагал большие надежды на Шапи Сулейманова, когда он только начинал играть. Потом он дошёл до определённой планки и его рост прекратился, поэтому он надолго не задержался в Турции и Греции», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Предыдущим клубом 25-летнего Магомеда-Шапи Сулейманова был греческий «Арис». В текущем сезоне чемпионата Греции нападающий провёл 12 матчей, в которых забил один мяч и оформил одну голевую передачу. Магомед-Шапи Сулейманов является выпускником академии «Краснодара».

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