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В «Манчестер Сити» оценили трансфер Нико Гонсалеса из «Порту»

В «Манчестер Сити» оценили трансфер Нико Гонсалеса из «Порту»
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Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн высказался о переходе полузащитника Нико Гонсалеса из португальского «Порту».

«Нико — очень талантливый молодой полузащитник. Он — идеальное приобретение для «Манчестер Сити».

Это был сложный трансфер, потому что его выступления в этом сезоне были выдающимися, и он был важной частью того, что делает «Порту». Мы очень рады, что нам удалось сделать это до закрытия трансферного окна.

Он готов помочь нам во второй половине сезона, когда мы будем выступать в Премьер-лиге, Лиге чемпионов, Кубке Англии и клубном чемпионате мира», — приводит слова Бегиристайна официальный сайт «Манчестер Сити».

В текущем сезоне чемпионата Португалии 23-летний Нико Гонсалес провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету семь игр, один гол и две результативные передачи в Лиге чемпионов.

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