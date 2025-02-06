Радченко: ЦСКА точно бы не пошёл на продажу Роши, если бы боролся за золотые медали

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко отреагировал на новости о возможном уходе бразильского защитника Виллиана Роши из ПФК ЦСКА.

«Для ЦСКА возможный уход Роши — это большая потеря. Виллиан является одним из ключевых игроков линии обороны. Армейцам будет очень непросто заменить Рошу в такой короткий период времени. Но многое зависит от задач ЦСКА на этот сезон. Может, стоит цель борьбы за медали, тогда Роша необходим команде. Также многое зависит от трансферного предложения по бразильцу. Если бы ЦСКА находился в верхней части турнирной таблицы и боролся за золото, клуб точно не пошёл бы на продажу Роши», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.