Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пирс Морган вспомнил, как Роналду назвал Месси лучшим игроком из тех, что он видел

Пирс Морган вспомнил, как Роналду назвал Месси лучшим игроком из тех, что он видел
Комментарии

Известный британский журналист Пирс Морган вспомнил о разговоре с нападающим «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. В частности, Морган и Роналду обсуждали футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси, которого португалец назвал лучшим игроком из тех, что он видел.

«Однажды я говорил с Роналду про Месси, и он сказал мне, что Месси – лучший футболист, которого он когда-либо видел. Потом он рассмеялся и добавил: «Себя же я не вижу». И он продолжал смеяться», – приводит слова Моргана talkSPORT.

Напомним, в среду, 5 февраля, Роналду исполнилось 40 лет. Всего в текущем сезоне португальский футболист принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Роналду ответил на вопрос о критике в адрес выдающихся личностей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android