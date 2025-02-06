Пирс Морган вспомнил, как Роналду назвал Месси лучшим игроком из тех, что он видел

Известный британский журналист Пирс Морган вспомнил о разговоре с нападающим «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. В частности, Морган и Роналду обсуждали футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси, которого португалец назвал лучшим игроком из тех, что он видел.

«Однажды я говорил с Роналду про Месси, и он сказал мне, что Месси – лучший футболист, которого он когда-либо видел. Потом он рассмеялся и добавил: «Себя же я не вижу». И он продолжал смеяться», – приводит слова Моргана talkSPORT.

Напомним, в среду, 5 февраля, Роналду исполнилось 40 лет. Всего в текущем сезоне португальский футболист принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами.