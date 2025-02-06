Тарханов: если в МЛС играют Месси, Суарес и Миранчук, почему бы не попробовать и Шапи?

Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«В Америке хороший уровень футбола. Если там играют Месси, Суарес и Миранчук, почему бы не попробовать и Шапи? Все о МЛС говорят хорошо. Даже после периода в Америке Сулейманов может вернуться в европейский футбол или в какой-то хороший клуб РПЛ. Шапи провёл в «Краснодаре» много хороших матчей. Поэтому не знаю, почему его в клубе забанили, ведь это интересный футболист», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Предыдущим клубом 25-летнего Магомеда-Шапи Сулейманова был греческий «Арис». В текущем сезоне чемпионата Греции нападающий провёл 12 матчей, в которых забил один мяч и оформил одну голевую передачу. Магомед-Шапи Сулейманов является выпускником академии «Краснодара».