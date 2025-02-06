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Тренер «Ньюкасла» Хау рассказал о плане на ответную игру Кубка лиги с «Арсеналом»

Тренер «Ньюкасла» Хау рассказал о плане на ответную игру Кубка лиги с «Арсеналом»
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Арсеналом» (2:0). «Сороки» вышли в финал по сумме двух встреч — 4:0.

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Мёрфи – 20'     2:0 Гордон – 52'    

«Это был отличный вечер для нас. Это была тяжёлая игра, но тактически мы были хороши. Мы хотели действовать агрессивно, но это не всегда срабатывает. В этот раз это сработало. Думаю, это помогло укрепить наш план. Временами нам приходилось отступать, но мы всегда были в игре.

Работа началась в понедельник, и это быстро. Прошлогодняя Лига чемпионов помогла нам отработать эти двухдневные промежутки. Мы вносим коррективы в зависимости от соперника. Мы чувствовали, что нам нужно быть выше, мы хотели стабильности в обороне, и нам нужно было меняться, чтобы выиграть игру.

Игроки в точности следовали инструкциям, они заслуживают похвалы. Фабиану [Шеру] приходилось преодолевать большие расстояния в своей работе, отслеживая действия Деклана Райса, независимо от того, опускался ли он низко, шёл во фланг или в центр. Временами Шер переходил через всё поле. Он хороший спортсмен и способен на это», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

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