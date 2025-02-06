«Даже не знаю, как его можно сделать ещё сильнее». Алаев — об уровне Зимнего Кубка РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев считает достаточно высоким уровень проводимого товарищеского турнира Winline Зимний Кубок РПЛ. По словам функционера, сделать соревнование ещё лучше было бы затруднительно.

«Мы понимали, что зимний перерыв — сложный период, поскольку у всех разные локации и сроки, что объединить клубы сложно. Было много попыток создать международный турнир, где‑то это было успешно, где‑то нет, но собрать всех вместе — очень сложная история. Тем более в наше время, когда круг локаций ограничен, но мы решили ввязаться. Тем не менее турнир получился успешным. Он постепенно рос, о нём потихоньку стали говорить. Уже можно сказать, что Зимний Кубок — событие, которое все ждут. Сегодня у нас точно самый сильный состав участников. Даже не знаю, как его можно было бы сделать сильнее», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Турнир стартовал 30 января. Участие в соревновании принимают московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Команды поделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.