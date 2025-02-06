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«Израилю всё сошло с рук, а мы — в изоляции». Алексей Сорокин — об отстранении России

«Израилю всё сошло с рук, а мы — в изоляции». Алексей Сорокин — об отстранении России
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Советник президента РФС Алексей Сорокин порассуждал на тему отстранения России от международных турниров. Функционер привёл в пример Израиль, который продолжает принимать участие в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Мы сейчас можем судить только на примере Израиля. В контексте Израиля мы можем констатировать двойные стандарты в спорте. Израилю всё, что он сделал, сошло с рук, а мы почему-то оказались в изоляции. Здесь такой клубок взаимоотношений и противоречий, что в двух словах всего не опишешь», — приводит слова Сорокина издание «Известия».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.

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