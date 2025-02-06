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Сторожук: не будь травм, «Арсенал» бы точно зацепился за выход в РПЛ

Сторожук: не будь травм, «Арсенал» бы точно зацепился за выход в РПЛ
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о задачах клуба на сезон Мелбет Первой лиги.

«Я многократно говорил о том, что конкретные задачи необходимо ставить заранее, а не по ходу сезона. Мы лидировали на протяжении 14 туров, а потом пошли какие-то аномальные травмы. Я не мог себе представить, что такое случится. Надеюсь, что всё это останется в прошлом. Не будь этих травм, мы бы точно зацепились за первые места и выход в РПЛ», — приводит слова Сторожука Metaratings.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков за аналогичное количество игр.

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