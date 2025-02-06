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Сторожук: Галицкий борется, и, думаю, ещё нас всех переживёт

Сторожук: Галицкий борется, и, думаю, ещё нас всех переживёт
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о том, что причиной закрытия «Краснодара-2» могло стать состояние здоровья владельца клуба Сергея Галицкого, из-за чего он немного охладел к футболу.

«Нет, ни в коем случае. Я знаю этого человека хорошо. Этот человек никогда не охладеет ни к одному вопросу, ни к чему, что касается «Краснодара» и в целом академии. Этот человек погружен… Ну, не знаю. Сколько есть времени – настолько он погружён. Максимально, на 1000 процентов.

Мы не знаем, насколько сложная у него ситуация, но я считаю, что в этот момент постоянных переживаний бороться со своей болезнью – это большое дело. Он борется, и, думаю, ещё нас всех переживёт. Чего я ему и желаю», — приводит слова Сторожука Metaratings.

43-летний Александр Сторожук возглавляет тульский «Арсенал» с 2023 года. Ранее он работал в системе «Краснодара». Сторожук был исполняющим обязанности, а затем и главным тренером главной команды «Краснодара» в 2022 году.

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