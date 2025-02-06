Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Краснодара» Каборе рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Экс-игрок «Краснодара» Каборе рассказал, чем занимается после завершения карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара», «Кубани» и московского «Динамо» Шарль Каборе рассказал, чем занимается после завершения профессиональной карьеры игрока. По словам экс-футболиста, он работает на серьёзной должности на родине, в Буркина-Фасо.

– Шарль, как ваши дела?
– У меня всё хорошо, наслаждаюсь жизнью после футбола.

– Где вы сейчас проживаете?
– Сейчас я живу в Буркина-Фасо.

– Чем занимаетесь?
– Провожу много времени с семьёй, ты знаешь, что после футбола чувствуешь себя хорошо (смеётся). Сейчас вообще другая жизнь у меня. Плюс я стал работать на серьёзной должности в моей стране, – приводит слова Каборе «РБ Спорт».

Каборе 36 лет, карьеру футболиста он начал в клубе «Либурн-Сен-Сёрин». С 2008 по 2013 год Шарль выступал за «Марсель», откуда перебрался в «Кубань». В составе жёлто-зелёных Каборе дошёл до финала Кубка России. Трофеев в российских клубах экс-полузащитник так и не выиграл, хотя после «Кубани» провёл четыре года в «Краснодаре» и два в московском «Динамо». Последним клубом для Шарля стал французский «Ньор».

Материалы по теме
«Точно не провал». Козлов — о начале карьеры в «Краснодаре»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android