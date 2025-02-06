Экс-игрок «Краснодара» Каборе рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший полузащитник «Краснодара», «Кубани» и московского «Динамо» Шарль Каборе рассказал, чем занимается после завершения профессиональной карьеры игрока. По словам экс-футболиста, он работает на серьёзной должности на родине, в Буркина-Фасо.

– Шарль, как ваши дела?

– У меня всё хорошо, наслаждаюсь жизнью после футбола.

– Где вы сейчас проживаете?

– Сейчас я живу в Буркина-Фасо.

– Чем занимаетесь?

– Провожу много времени с семьёй, ты знаешь, что после футбола чувствуешь себя хорошо (смеётся). Сейчас вообще другая жизнь у меня. Плюс я стал работать на серьёзной должности в моей стране, – приводит слова Каборе «РБ Спорт».

Каборе 36 лет, карьеру футболиста он начал в клубе «Либурн-Сен-Сёрин». С 2008 по 2013 год Шарль выступал за «Марсель», откуда перебрался в «Кубань». В составе жёлто-зелёных Каборе дошёл до финала Кубка России. Трофеев в российских клубах экс-полузащитник так и не выиграл, хотя после «Кубани» провёл четыре года в «Краснодаре» и два в московском «Динамо». Последним клубом для Шарля стал французский «Ньор».