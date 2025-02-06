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Новичок «Манчестер Сити» Гонсалес: очевидно, что работать с Гвардиолой будет невероятно

Новичок «Манчестер Сити» Гонсалес: очевидно, что работать с Гвардиолой будет невероятно
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Полузащитник «Манчестер Сити» Нико Гонсалес поделился ожиданиями от работы с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«Очевидно, что работать с Пепом будет невероятно. Все, с кем я говорил о нём, всегда отзывались очень хорошо, и думаю, что с ним я смогу полностью раскрыть свой потенциал и стать лучшим игроком, каким только могу быть», — приводит слова Гонсалеса официальный сайт «Манчестер Сити».

В текущем сезоне чемпионата Португалии 23-летний Нико Гонсалес провёл 17 матчей, в которых забил пять мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету семь игр, один гол и две результативные передачи в Лиге чемпионов.

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