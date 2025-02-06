В «Динамо» пригласили «Аль-Наср» для участия в Братском Кубке

Глава московского «Динамо» Дмитрий Гафин пригласил «Аль-Наср» в Россию для участия в Братском Кубке.

«Мы бы были рады видеть «Аль-Наср» в рамках Братского Кубка. Думаю, что Роман Бабаев будет солидарен со мной», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее на странице «Аль-Насра» в социальных сетях было опубликовано видео, как защитник клуба Али Ладжами прибыл на матч 7-го тура Лиги чемпионов АФК с «Аль-Васлом» в спортивном костюме с символикой московского «Динамо». После этого бело-голубые решили отправить клубную футболку непосредственно Ладжами, а также его знаменитому одноклубнику — Криштиану Роналду.