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«Динамо» отправило футболку в подарок Криштиану Роналду

«Динамо» отправило футболку в подарок Криштиану Роналду
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Глава московского «Динамо» Дмитрий Гафин вручил коммерческому директору «Аль-Насра» Жорди Дюранте клубную футболку для нападающего Криштиану Роналду.

«Мы позволили себе воплотить в жизнь стратегию по продвижению мерча. Мы были удивлены, что один из футболистов «Аль-Насра» идёт в мерче «Динамо». Футболист ловил на себе завистливые взгляды Роналду и партнёров. Мы хотим передать клубу подарки. А также хотим пригласить в Москву, в магазин, чтобы со скидкой купить себе всё, что понравится», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее на странице «Аль-Насра» в социальных сетях было опубликовано видео, как защитник клуба Али Ладжами прибыл на матч 7-го тура Лиги чемпионов АФК с «Аль-Васлом» (4:0) в олимпийке московского «Динамо». Вчера, 5 февраля, Криштиану Роналду отпраздновал день рождения, ему исполнилось 40 лет.

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