Гришин: если бы Шапи Сулейманов был суперфутболистом, Галицкий его бы никогда не продал

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити». Магомед-Шапи Сулейманов является выпускником академии «Краснодара».

«Шапи Сулейманов никогда не был суперфутболистом. Если бы он был хорошим игроком, «Краснодар» и Галицкий его бы никогда не продали, потому что Сергей Николаевич всегда переживает за своих ребят. После РПЛ Шапи уехал в слабый клуб, а сейчас вообще поехал в Америку.

Наверное, можно считать, что он там и закончит с футболом. Шапи не подошёл «Краснодару» и уехал в Грецию. Но Греция — не тот чемпионат, куда нужно ехать из стана «быков». Сулейманов — одноплановый футболист, который бежит по рельсам. Если рельсы чуть-чуть меняют, он с ним сходит», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.