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Стал известен размер отступных за нападающего «Баварии» Гарри Кейна

Стал известен размер отступных за нападающего «Баварии» Гарри Кейна
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Размер отступных за английского нападающего «Баварии» Гарри Кейна, который перешёл в мюнхенский клуб летом 2023-го за € 100 млн, составляет € 65 млн. Пункт об отступных в контракте опытного форварда вступит в силу зимой 2026 года, информирует немецкое онлайн-издание Sport Bild. Действующий контракт Кейна с «Баварией» рассчитан до лета 2027-го.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах за «Баварию». Он забил 26 голов и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кейна в 90 млн.

Отметим, что в своём дебютном сезоне за мюнхенский клуб англичанин не выиграл ни одного трофея.

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