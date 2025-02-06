«Не хочу подвести руководство «Арсенала». Сторожук — о возможной работе в РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о возможной работе в клубе Российской Премьер-Лиги.

«В «Балтику» звали на совсем другие финансы, не жалею ли? Да всё, что ни делается, к лучшему. Считаю, что всё относительно.

Предложение из Нижнего Новгорода? Да, было конкретное предложение, но опять же, в Туле есть некие договорённости с руководством, и я честно и прозрачно их веду. О любых контактах их информирую. Не хочу, чтобы они узнавали позже, так скажем, чем эта новость появится в прессе. Мы обсудили ряд моментов, и я не хочу подвести руководство», — приводит слова Сторожука Metaratings.

43-летний Александр Сторожук возглавляет тульский «Арсенал» с 2023 года. Ранее он работал в системе «Краснодара». Сторожук был исполняющим обязанности, а затем и главным тренером главной команды «Краснодара» в 2022 году.