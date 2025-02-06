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Гендиректор «Балтики»: задумываемся, что нужно для устранения проблем с легионерами

Гендиректор «Балтики»: задумываемся, что нужно для устранения проблем с легионерами
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов высказался о проблеме с легионерами в российском футболе. Этой зимой некоторые иностранные футболисты не явились в расположение своих клубов на зимние сборы.

— В РПЛ участились случаи с невозвращением легионеров в расположении команда. Как с этим дела обстоят в «Балтике»?
— У нас такой проблемы нет, мы этому рады. Но она существует, поэтому мы задумываемся, какие шаги делать, чтобы с таким не сталкиваться. На данный момент заготовленных санкций на такой случай у нас нет, — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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