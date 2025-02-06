Глава «Зенита» Медведев: Медиалига превращается в ещё одну профессиональную лигу

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отметил негативную тенденцию в Медиалиге. По его мнению, медийный футбол постепенно превращается в профессиональный.

«К сожалению, Медиалига превращается в ещё одну профессиональную лигу. Кроме меня, из медийщиков никто на поле не выходит (смеётся)», — передаёт слова Александра Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Стоит отметить, что это не первая экспертная претензия в адрес медийного футбола. В последний год активизировались разговоры о том, что в медиаклубах играют всё больше футболистов с профессиональным бэкграундом.