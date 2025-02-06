Прошла жеребьёвка отборочного турнира к молодежному Евро-2027

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 6 февраля, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка отборочного турнира к молодежному Евро-2027. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы среди молодёжных команд 2027 года пройдёт в Албании и Сербии.

Группы отборочного турнира к молодежному Евро-2027:

А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.

В: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.

С: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.

D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдавия, Казахстан, Андорра.

E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.

F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.

G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.

Н: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.

I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, Беларусь.

Календарь отборочного цикла

Групповой этап

▪ 17-25 марта 2025 года

▪ 2-10 июня 2025 года

▪ 1-9 сентября 2025 года

▪ 6-14 октября 2025 года

▪ 10-18 ноября 2025 года

▪ 23-31 марта 2026 года

▪ 21 сентября — 6 октября 2026 года

Стыковые матчи

▪ 9-17 ноября 2026 года