Постекоглу высказался о будущем арендованного у «Баварии» Матиса Теля

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что арендованный у мюнхенской «Баварии» нападающий Матис Тель останется в клубе после завершения аренды. Напомним, «шпоры» арендовали форварда до конца сезона-2024/2025 с правом последующего выкупа за € 60 млн.

«Тель станет игроком «Тоттенхэма» (на постоянной основе. — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, что в ближайшие шесть месяцев он всем покажет, что станет игроком «Тоттенхэма». Я привёл его сюда не на шесть месяцев», — приводит слова Постекоглу Reuters.

В нынешнем сезоне Тель принял участие в 14 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.