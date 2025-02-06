Экс-одноклубник Игнатьева Таранов: Ваня неординарный человек — не удивлён переезду в Алжир

Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о переходе нападающего Ивана Игнатьева в алжирский клуб «Кабилия». Таранов играл вместе с Игнатьевым в «Краснодаре».

«Ваня Игнатьев такой человек — неординарный. Удивляться его переезду в Алжир не приходится. А почему именно туда, я уже не знаю. То, что с ним происходит, это очевидно. Не только мне, но и всем, кто увлекается футболом. Самое главное, ему не хватает дисциплины, профессионального отношения к себе. Отсюда и результат. Таких ребят было немало, есть и сейчас. Он мог бы раскрыть свой потенциал гораздо лучше. Очень обидно, что пацану не хватило стержня, чтобы проявить себя на высоком уровне», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.